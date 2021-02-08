У петербуржца конфисковали львенка

Житель Петербурга вынужденно расстался с жившей у него маленькой львицей, которую у него забрали сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора, о чем сообщает пресс-служба ведомства. Он использовал животное для фотосессий и, по мнению специалистов, представил фальсифицированные документы на львицу. Согласно бумагам, ей должен был исполниться год, тогда как специалисты оценивают ее возраст в четыре месяца. Львенка без каких-либо существенных травм поместили в центр реабилитации диких животных "Велес".

Согласно действующему законодательству, львов можно содержать в неволе, только если права на них у владельца появились до 2020 года и если выполняются требования к содержанию.

Бывшего хозяина, скорее всего, ожидает протокол об административном правонарушении.