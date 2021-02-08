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12:29

Новый путепровод у станции Фарфоровская построят южнее действующего

фото ЗакС политика Новый путепровод у станции Фарфоровская построят южнее действующего

Новый путепровод, которые соединит Фрунзенский и Невский районы Петербурга в створе улицы Цимбалина, появится южнее нынешнего, сообщает строительное издание "Канонер". Это нужно, чтобы выпрямить дорогу. Новый мост будет иметь четырехполосное движение и станет прочнее, в соответствии с правилами, действующими для высокоскоростных поездов. Старый путепровод, имеющий неофициальное название Цимбалинский, ликвидируют.

Отметим, что разного рода строительные работы ведутся на мосту последние несколько лет. На строительство подходов к нему город потратит 22,9 млн рублей. В прошлом году КГИОП отказался присваивать мосту, построенного до революции, статус исторического памятника. Еще раньше сообщалось, что полная реконструкция этого участка трассы потребует привлечения 4,5 млрд рублей. Эти расходы городской бюджет и "Российские железные дороги" поделят пополам.

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