Для петербургских таксистов разработают этический кодекс

Участившиеся жалобы петербуржцев на некорректное и не всегда адекватное поведение таксистов побудили чиновников из комитета по транспорту задуматься о создании специального свода этических стандартов для представителей этой профессии.

"Санкт-Петербург нуждается в кодексе этики для легковых такси, содержащем минимальные требования к качеству услуг и обобщенный собирательный "портрет" квалифицированного водителя", - говорится в сообщении от пресс-службы комитета.

Ожидается, что при разработке этического кодекса будут учитываться как мнения пассажиров, так и мнения компаний-перевозчиков.

В числе прочего, говорится, что правительственное соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок подписали все агрегаторы информации об услугах такси. Этот документ предусматривает выработку предложений по изменению городского и федерального законодательства, касающегося сферы перевозок на такси.

"На 2021 год поставлена задача завершить второй этап реализации данных соглашений и техническую интеграцию с Региональной навигационной информационной системой", - анонсируют в профильном комитете.