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Муниципал

15:37

В МО "Волковское" заживо "похоронили" депутата

фото ЗакС политика В МО "Волковское" заживо "похоронили" депутата

Портрет бывшего главы МО "Волковское" Рамиля Яхина с траурной лентой и гвоздиками разместили на днях в здании муниципалитета, несмотря на то, что муниципал жив и здоров. Фотографию портрета выложил паблик "Новости Купчино".

Яхин связывает "траурную" историю с отказом платить ему надбавку к пенсии за стаж муниципальной службы. Бывший глава, а теперь рядовой депутат, рассказал ЗАКС.Ру, что не может получить эти деньги три месяца. 

- С ноября сотрудникам местной администрации и тем, кому по закону должны выплачивать доплаты к пенсии за муниципальную службу, эти доплаты прекратили выплачивать. Все написали заявления в прокуратуру, и в январе всем сотрудникам кроме меня перечислили деньги за ноябрь и декабрь, - сказал Яхин.  

Бывший глава пожаловался снова. По его словам, в начале февраля, и.о. главы местной администрации МО "Волковское" Александр Тадтаев пришел в прокуратуру вместе с депутатом поселка Комарово Юрием Куликовым. 

- В прокуратуре они объяснили причину невыплаты доплат тем, что я умер, и уже 40 дней, - уверяет Яхин. - Типа того, что они дадут запрос в ЗАГС, жив я или нет, и по справке ЗАГСа решат платить мне деньги или нет. Чтобы это выглядело очень правдоподобно, они разместили и эту штуку.

Оперативно связаться с Тадтаевым ЗАКС.Ру не удалось. В местной администрации сообщили, что "сегодня он отсутствует на месте". 

Глава МО "Волковское" Михаил Куренев отказался от комментариев, сославшись на занятость. Он попросил позвонить ему позже и положил трубку. На дальнейшие звонки глава не отвечал. 

Напомним, Яхин потерял руководство над муниципалитетом в сентябре 2019 года. По его словам, нового главу выбрали на "тайном" заседании совета, куда его и его сторонников не приглашали. Куренев эти обвинения отрицал и заверял, что приглашал всех депутатов. Также Яхин утверждает, что местный совет не проводил заседаний с декабря 2019 года.

Фото: Новости Купчино

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