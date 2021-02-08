Сторонники Путина провели несанкционированную акцию в Архангельске

В минувший уик-энд в центре Архангельска состоялось публичное мероприятие, организованное сторонниками президента Владимира Путина, не согласованное с городской администрацией и не вызвавшей интереса у полицейских, сообщает местный портал 29.ru. Около сотни человек развернули огромных размеров государственный флаг, выстроившись по его периметру. Видеозапись акции, выложенная в интернет, сопровождается хэштегами, использующими фамилию президента.

"Сейчас в связи с пандемией запрещено принимать даже, насколько я знаю, обращения на организованные мероприятия. Документов не поступало", - рассказала глава пресс-службы администрации Архангельска Ирина Буйновская.

Ранее публично поддержать Путина под музыку выходили на своей территории сотрудники интернет-магазина "Сима-ленд" в Екатеринбурге. Интересно, что и на уральской, и на поморской акциях участники включали песню Олега Газманова "Вперед, Россия!".

Отметим, что публичные мероприятия из-за коронавирусных ограничений продолжают оставаться вне закона по всей стране. В Москве после несанкционированных январских акций в поддержку Алексея Навального даже возбудили "санитарное" уголовное дело в отношение наиболее известных сторонников политика, которые, по мнению СК, своим выходом на улицу и призывами к нему могли спровоцировать массовое заражение людей коронавирусом.