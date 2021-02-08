Голикова: Худшая ситуация по коронавирусу - в Петербурге, Карелии и Калмыкии

Несмотря на то, что COVID-обстановка по стране постепенно нормализуется, всё ещё остаются регионы, в которых эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой, приводит РИА "Новости" заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.

По словам чиновницы, в 29 субъектах РФ уровень распространения инфекции имеет заметную тенденцию к снижению, в остальных 54-х - "ситуация стабильна".

Существенные превышения показателей Голикова отметила лишь в нескольких регионах.

"Худшая ситуация по коронавирусу - в Петербурге, Карелии и Калмыкии", - отчиталась вице-премьер.

Сообщила Голикова и о росте смертности в России - лишь в прошлом году он возрос на 17,9%.

"Вклад коронавируса в прирост смертности составил 31%", - заключила член кабмина.

В России COVID-19 с начала пандемии заразились почти 4 млн человек, погибли при этом более 77 тысяч граждан.