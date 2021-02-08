Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы из Петербурга в Минск с 14 февраля

Начиная с 14 февраля авиакомпания "Россия" вновь начнёт выполнять рейсы из Петербурга в Минск и обратно, оповестили в пресс-службе перевозчика.

Пока что рейсы будут осуществляться только по воскресеньям. Из Пулково самолёт вылетает в 10:00, прибывая в Минск в 11:55. Обратный рейс стартует в 12:55, пребывая в 14:35 в Северную столицу.

Отмечается, что на борт будут пускать только пассажиров, которым разрешается перемещение между странами в рамках установленных COVID-ограничений. Граждане без гражданства Белоруссии либо регистрации в республике обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус, пройденный не менее чем за 72 часа до отлёта.