Путин поздравил с днем рождения СПбГУ и его ректора Кропачева

Глава государства Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию уделил внимание Санкт-Петербургскому государственному университету и его ректору Николаю Кропачеву: так совпало, что 8 февраля стало днем рождения и для одного, и для второго. Кроме того, на эту дату приходится празднование Дня российской науки.

"У одного из наших коллег сегодня двойной праздник, у него еще день рождения, поэтому давайте поздравим ректора Петербургского государственного университета Николая Михайловича Кропачева с днем рождения. Всего самого доброго, поздравляем вас", - цитирует президента ТАСС.

По словам Путина, закончившего юридический факультет, для него этот день тоже имеет персональное значение: "значит, и у меня сегодня праздник двойной". Кропачев возглавляет главный вуз города с 2008 года.