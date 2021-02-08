18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:28

Путин поздравил с днем рождения СПбГУ и его ректора Кропачева

фото ЗакС политика Путин поздравил с днем рождения СПбГУ и его ректора Кропачева

Глава государства Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию уделил внимание Санкт-Петербургскому государственному университету и его ректору Николаю Кропачеву: так совпало, что 8 февраля стало днем рождения и для одного, и для второго. Кроме того, на эту дату приходится празднование Дня российской науки.

"У одного из наших коллег сегодня двойной праздник, у него еще день рождения, поэтому давайте поздравим ректора Петербургского государственного университета Николая Михайловича Кропачева с днем рождения. Всего самого доброго, поздравляем вас", - цитирует президента ТАСС.

По словам Путина, закончившего юридический факультет, для него этот день тоже имеет персональное значение: "значит, и у меня сегодня праздник двойной". Кропачев возглавляет главный вуз города с 2008 года.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:12 Главреду "Медиазоны" сократили срок ареста с 25 до 15 суток

18:51 Полиция вывезла из Екатеринбурга в Москву главу местного штаба Навального

18:51 Муниципал: Суд отказался делать Беглова соответчиком по иску экс-мундепа Каруличевой

18:50 Reuters: Перед думскими выборами правительство потратит на соцвыплаты 500 млрд рублей

18:27 Макаров наградил бойцов петербургского ОМОН

18:23 Беглов рассказал об успехах в борьбе с последствиями снегопадов

18:20 "Вся улица под контролем": Глава Центрального района рассказал о нововведениях на Рубинштейна

17:56 Чиновники Смольного нашли "коронавирусные" нарушения в работе 15% проинспектированных компаний

17:45 Суд встал на сторону участника митинга 31 января, обвиняемого в одновременном пребывании в двух местах

17:28 Путин поздравил с днем рождения СПбГУ и его ректора Кропачева

17:18 Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы из Петербурга в Минск с 14 февраля

16:58 Амосов осудил идею запрета на участие в выборах для физлиц-иноагентов

16:55 Голикова: Худшая ситуация по коронавирусу - в Петербурге, Карелии и Калмыкии

16:33 Сторонники Путина провели несанкционированную акцию в Архангельске

16:28 Сотрудникам ФБК Кире Ярмыш и Николаю Ляскину предъявили обвинение по "санитарному делу"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru