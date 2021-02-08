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17:56

Чиновники Смольного нашли "коронавирусные" нарушения в работе 15% проинспектированных компаний

фото ЗакС политика Чиновники Смольного нашли "коронавирусные" нарушения в работе 15% проинспектированных компаний

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом провели рейд по 347 предприятиям, расположенным в Московском, Невском, Приморском, Красносельском, Красногвардейском, Выборгском, Кировском, Калининском, Василеостровском, Центральном и Петроградском районах, с целью проконтролировать исполнение владельцами действующих противоэпидемических ограничений. Нарушения обнаружились в помещениях, занимаемых 23 из них (15% от общего числа проверенных организаций).

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется. Активно идет вакцинация. Мы постепенно снимаем ограничения, но это не повод расслабляться. Противоэпидемические требования остаются в силе. особенно это касается сферы услуг", - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

У 15 из проверенных фирм не было QR-кодов, которые подтверждали бы соблюдение стандартов безопасности, в девяти случаях сотрудники не пользовались средствами индивидуальной защиты и, наконец, в четырех объектах отсутствовала специальная разметка, помогающая держать социальную дистанцию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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