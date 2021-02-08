Reuters: Перед думскими выборами правительство потратит на соцвыплаты 500 млрд рублей

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в кабинете министров РФ пишет о том, что в ближайшее время будет объявлено о мерах финансовой поддержки населения и что общий объем заложенных на эти цели денег составит от 500 до 580 млрд рублей. Ожидается, что президент Владимир Путин объявит об этом уже в ближайшие недели, при этом пока не говорится о конкретных группах населения, которым поможет государство.

Руководство страны пойдет на этот шаг, как уверяют собеседники информагентства, для укрепления своих рейтингов в преддверии осенних выборов в Государственную думу. Для победы на них, что следует из двух интервью, "Единой России" необходимо демонстрировать большее внимание к экономическим проблемам граждан. Запрос на этот "левый поворот", гласят выводы собеседников Reuters, высветили недавние несанкционированные митинги по всей стране, в ходе которых, помимо политических требований, звучали социальные.