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11:24

Число случаев COVID-19 за время эпидемии приблизилось к 4 млн человек

фото ЗакС политика Число случаев COVID-19 за время эпидемии приблизилось к 4 млн человек

В России за последние сутки выявлено 15 019 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за время эпидемии выявлено 3 998 216 случаев заболевания. За последние сутки умершими от коронавируса признаны 530 человек, общее число летальных исходов возросло до 77 598.

В Петербурге зафиксировано 1 078 новых случаев заражения коронавирусом. По данным штаба, 84 146 человек в городе продолжают лечение от болезни, в общей сложности было зафиксировано 347 444 случаев заболевания. Умерли от коронавируса, по официальным данным, 10 183 человека, 61 летальный исход добавили в статистику за последние сутки.

Больше всего новых заболевших зафиксировано в Москве: 1 584. В Подмосковье выявили еще 903 случаев заражения.

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