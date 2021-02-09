Депутатов Госсовета Коми обяжут не выкрикивать с места и следить за словами

Госсовета Коми изучит поправки в регламент, конкретизирующие правила депутатской этики: в частности, планируется запретить парламентариям выкрики с места и выступления "не по повестке дня и не по существу вопросов повестки дня".

"Кроме того, парламентарии обязаны использовать только достоверные, проверенные факты, выступая с публичными заявлениями не только в СМИ, на пресс-конференциях, митингах, собраниях, но и при размещении информации в интернете", - добавляет также пресс-служба правительства региона.

С данной инициативой выступил единственный представитель партии "Зелёная альтернатива" Виктор Бетехтин.

Глава постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике парламента Коми, единоросс Владимир Жариков известил, что коррективы рассмотрят на заседании 12 февраля.

Бетехтина вынудило обратиться к Госсовету с подобными поправками поведение парламентского коллеги, лидера фракции КПРФ Олега Михайлова, который, в свою очередь, заявил о давлении со стороны госоргана за критику бюджета республики.