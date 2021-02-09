"Интерфакс": В Кингисеппе задержали студента, кинувшего бутылку с зажигательной смесью в здание администрации

В Ленобласти задержан подозреваемый в попытке устроить поджог в здании администрации Кингисеппского муниципального района, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным издания, подозреваемый – 17-летний студент Волховского техникума. По версии следствия, он бросил в здание администрации бутылку с зажигательной смесью, но она не долетела до стены. После этого молодой человек взял кирпич и разбил им окно. Все это фиксировали камеры видеонаблюдения.

Подозреваемого задержали 5 февраля, его отпустили под обязательство о явке. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением полицейским).