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15:31

Лидера профсоюза "Курьер" арестовали за репост приглашения на суд по делу Мифтахова

фото ЗакС политика Лидера профсоюза "Курьер" арестовали за репост приглашения на суд по делу Мифтахова

Основателю профсоюза "Курьер" и автору левого паблика "Вестник бури Originals" Кириллу Украинцеву назначили 5 суток административного ареста по статье об организации несанкционированного митинга (ч.5. ст. 20.2 КоАП), сообщили в "Апологии протеста".

9 февраля Коптевский суд Москвы должен был рассматривать дело о его участии в несанкционированном митинге (ч.2 ст. 20.2 КоАП) у здания Головинского суда 11 января. В этот день там планировалось оглашение приговора анархисту Азату Мифтахову.

Перед началом заседания Украинцев узнал, что в отношении него составили новый протокол.

"Выяснилось, что на меня невероятным образом был составлен протокол по 20.2 часть 2 (организатор митинга) за репост на странице ВК поста про приглашение на приговор Азату Мифтахову", - написал профсоюзник в своем Telegram-канале.

В "Апологии протеста" уточнили, что Украинцев 11 января вел репортаж у здания суда. Сам он заявил, что связывает арест со своей общественной и журналистской деятельностью.

Фото: Facebook/Кирилл Украинцев

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