Смольный выселяет ресторан с улицы Зодчего Росси

Комитет по контролю за имуществом намерен принудительно выселить незаконного арендатора помещения в здании Министерства народного просвещения в центре Петербурга, информирует пресс-служба Смольного.

Как показала проверка ККИ, в доме на улице Зодчего России порядка 750 "квадратов" на нелегитимной основе занимал клуб-ресторан. Предпринимательская деятельность велась на первом этаже здания и в подвале.

Кроме того, помещения незаконно перепланировали, вырезав в историческом объекте, в числе прочего, новые оконные проёмы и вход.

"Ранее в отношении объекта нежилого фонда был заключен договор аренды с компанией, однако договор был расторгнут в конце 2019 года. На сегодняшний день долг перед городом по оплате аренды составляет более 10 млн рублей", - следует из послания ККИ.

Ресторан превентивно уведомили о необходимости освободить занимаемые площади, однако, невзирая на предписания, он продолжил свою деятельность.