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9:25

Удмуртия первой в России отменяет обязательное ношение масок

фото ЗакС политика Удмуртия первой в России отменяет обязательное ношение масок

Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире во "ВКонтакте" объявил о решении отменить обязательный масочный режим в регионе, передает РБК. Это первый российский регион, объявивший о таком решении.

По словам Бречалова, с 12 февраля требование носить маски в Удмуртии станет рекомендательным. Он объяснил такое решение тем, что многие жители региона уже переболели коронавирусом. При этом Бречалов призвал тех, кто еще не переболел, не привился или привился только что, "поберечься" и не отказываться от ношения масок в транспорте, магазинах и театрах.

Также в Удмуртии с 10 февраля снимаются ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров.

Число заболевших коронавирусом в Удмуртии снижается с конца января, ко 2 февраля этот показатель упал с 190 до 90 человек в сутки с конца января. В общей сложности в регионе выявили 26,4 тысячи случаев заражения коронавирусом.

О введении масочного режима во всех регионах России сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Маски было предписано носить еще весной 2020 года, к лету требование стало рекомендательным, а осенью – вновь обязательным.

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