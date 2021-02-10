В России зафиксировали минимальный прирост заболевших COVID-19 с октября

В России за последние сутки выявлено 14 494 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распостранением инфекции. Это минимальный суточный прирост заболевших, по официальным данным, с середины октября.

Всего за время эпидемии в стране зарегистрировано 4 012 710 случаев заболевания. Умерли от коронавируса, по данным штаба, 78 134 человека, 536 летальных исходов зарегистрированы за последние сутки.

В Петербурге зафиксировано 1 169 новых случаев заражения. По официальным данным, лечение от коронавируса проходят 81 672 петербуржца, всего в городе выявлено 348 613 случаев заражения с марта 2020 года. За сутки признаны умершими от коронавируса 54 человека, всего известно о 10 237 летальных исходов.

В Москве зафиксирован еще 1 441 случай заражения коронавирусом. В Подмосковье – 650.