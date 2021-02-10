"Радио Свобода" оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие маркировок СМИ-иноагента

ООО "Радио свободная Европа / Радио свобода"* и его гендиректор оштрафованы в общей сумме на 11 млн рублей за нарушение законодательства о СМИ-иноагентах, передает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

По словам представителей РКН, всего на организацию и ее гендиректора как должностное лицо составлены 166 протоколов по ст. 19.34.1 КоАП (нарушение закона об иноагентах) за отсутствие маркировки СМИ-иноагента в материалах. Мировой суд пока рассмотрел 40 дел.

Ранее стало известно, что "Радио Свобода" оштрафовано всего на 3,3 млн рублей. Протоколы на юрлицо и гендиректора составляются параллельно.

*Включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента