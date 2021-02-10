Кадыров объявил об отмене обязательного масочного режима в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале объявил об отмене режима обязательного ношения масок в регионе.

Ограничение снимается с 10 февраля. При этом настоятельно рекомендуется носить маски тем, кто "входит в группу риска или еще не болел" коронавирусом, а также тем, кто едва привился от коронавируса.

По словам Кадырова, эпидемиологическая обстановка в Чечне "складывается благоприятным образом", поэтому и было решено отменить масочный режим. Кроме того, будут сняты ограничения по передвижению через границы региона.

Чечня – второй регион России, где отменяется обязательный масочный режим. Накануне о подобном решении объявил глава Удмуртии Александр Бречалов.