Рэпера Славу КПСС арестовали на неделю за "анатомические" лозунги

Суд в Петербурге признал рэп-исполнителя Вячеслава Машнова, более известного под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, виновным в мелком хулиганстве и назначил ему 7 суток административного ареста.

В день замены Алексею Навальному условного срока на реальный 2 февраля Слава КПСС скандировал лозунги, имеющие отношение к женской анатомии и при этом не ругательные. Задержали его в связи с этим спустя четыре дня, отпустив под обязательство о явке.

Напомним, что 2 февраля, после "отправления" Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев в центре Петербурга на вечерне-ночной стихийной акции задержали несколько сотен человек. Зачастую ими оказывались случайные прохожие. Закрытыми, как и на предыдущих несанкционированных выступлениях, оказались станции метро "Гостиный двор" и "Невский проспект".