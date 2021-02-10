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18:51

Госдума окончательно приняла закон о штрафах за нарушение "устойчивости рунета"

фото ЗакС политика Госдума окончательно приняла закон о штрафах за нарушение "устойчивости рунета"

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о штрафах за неисполнение операторами связи закона о об устойчивой работе российского сегмента интернета, информация об этом есть на сайте нижней палаты парламента.

Если закон утвердит Совфед и подпишет президент, то за нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи технических средств противодействия угрозам устойчивости рунета будет караться штрафами в 15-30 тысяч для должностных лиц, 30-50 тысяч – для индивидуальных предпринимателей, 300-500 тысяч – для юрлиц. За повторное нарушение будут грозить штрафы в два раза выше этих величин.

Закон об устойчивом рунете вступил в силу в 2019 году. Согласно ему, маршрутизация трафика должна быть перестроена так, чтобы сократить объем передаваемых за рубеж данных. По официальной версии, это необходимо, чтобы российский интернет бесперебойно функционировал даже при невозможности подключиться к зарубежным корневым серверам. Еще на стадии внесения в Госдуму инициатива вызвала дискуссию о государственном регулировании интернета в России.

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