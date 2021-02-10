В Псковском театре драмы стали показывать спектакли для слабовидящих

Объединившийся в начале года с Александринским театром Псковский академический театр драмы имени Пушкина запустил проект для слабовидящих посетителей, о чем сообщается на сайте культурного учреждения. Теперь они смогут лучше понимать происходящее на сцене благодаря тифлокомментариям. Этому поспособствовал грант от благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

"Если для маломобильных групп населения театр уже стал доступнее, если слабослышащие зрители могут посещать выставки или кинопоказы с субтитрами, участвовать в инклюзивных проектах нашей детской театральной студии, то слабовидящие и незрячие люди долгое время оставались обделены возможностью прикоснуться к искусству. Нам повезло, что в Пскове есть профессиональный тифлокомментатор высшей категории", - цитируются слова художественного руководителя по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Марины Николаевой

Примечательно, что инвалиды по зрению имеют право посещать спектакли бесплатно, для этого только нужно заранее записаться на показ.