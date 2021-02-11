В Ленобласти поймали экс-депутата на авто с незаконными дипломатическими номерами

Полиция Тосно выявила факт незаконного использования дипломатических автомобильных номеров: регистрационный знак оказался недействительным, информирует 78.ru.

По сведениям издания, областной наряд ДПС остановил автомобиль Mercedes G-Wagen с красными номерами, на которых имелась соответствующая дипломатическому статусу буква D.

За рулём автомобиля сидел бывший депутат Фёдоровского городского поселения Родион Ким.

Указывается, что транспортное средство только находится в пользовании экс-парламентария, но не принадлежит ему.