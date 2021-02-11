Коронавирус подтвердился у более 15 тысяч россиян, из которых 1127 - жители Петербурга

Согласно обновлённым данным, предоставленным оперативным штабом, за минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 15 038 россиянам, соответственно, на сегодняшний день известно о 4 027 748 заражённых с начала пандемии.

Тройка регионов-лидеров по количеству новых случаев осталась неизменной: Москва (2 040), Петербург (1 127), Московская область (721). Следом идут Нижегородская область (454) и Воронежская область (363).

За последние сутки летальная статистика пополнилась 553 случаями. Общее число жертв Covid-19 с начала пандемии в России достигло отметки 78 687.

Полностью излечился ещё 21 961 заболевший, всего побороли инфекцию более 3,5 млн россиян.