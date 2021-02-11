В Петрозаводске появится лыжный комплекс за 1 млрд рублей

В будущем году на территории столицы Карелии начнется возведение кластера зимних видов спорта: так, в Петрозаводске построят гостиницу и современную базу для тренировок сборных команд страны, уведомил вице-премьер по вопросам экономики регионального правительства Дмитрий Родионов.

На данный момент власти прорабатывают концепт кластера. Непосредственно к строительству приступят в 2022 году. Проект оценили в 1 млрд рублей.

Создание спорткластера предусмотрено индивидуальной программой развития Карелии до 2024 года, которая была утверждена российским правительством в марте 2020 года. Основными итогами её реализации должны стать дальнейший рост экономики Карелии, снижение уровня безработицы, рост частных инвестиций, увеличение доходов населения. К 2024 году планируется организовать 1 698 рабочих мест, привлечь более 10 млрд рублей частных инвестиций. Финансирование из федерального бюджета составит по 1 млрд рублей ежегодно.