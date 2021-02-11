В Петербурге набирают дополнительных волонтеров для матчей футбольного ЧЕ

Для обслуживания матчей чемпионата Европы по футболу в Петербурге начали готовить дополнительных добровольцев, передает пресс-служба Смольного. Среди 358 человек, уже подавших заявки, обращает на себя внимание значительное число иностранцев, которые пройдут собеседование в режиме видеоконференции. Зарегистрироваться можно на специальной странице volspb.ru/euro до 20 марта. Обязательные условия для соискателя - возраст старше 16 лет и владение иностранными языками. В основу волонтерской команды войдут 1200 человек, резерв укомплектуют 300 кадрами.

"После долгого перерыва мы очень рады возобновить работу нашего центра и предоставить возможность активистам со всей страны снова попробовать себя при отборе в волонтерскую программу Евро-2020. Это масштабное и самое, пожалуй, долгожданное международное событие, частью которого может стать тот, кто всем сердцем этого хочет", - отметили в пресс-службе главы городского центра подготовки волонтеров к турниру Георгия Борисова.

Напомним, что чемпионат Европы первоначально должен был пройти летом прошлого года, но с началом пандемии коронавируса его перенесли. Петербург стал одним из 12 принимающих турнир городов: в период с 11 июня по 11 июля он примет четыре игры, включая один из четвертьфиналов.