В честь китайского Нового года Дворцовый мост приобретет красную подсветку

По уже укоренившейся в Петербурге традиции Дворцовый мост 11 февраля, в связи с наступлением Нового года по китайскому календарю, подсветят красным. В таком виде мост через Неву просуществует в течение 12 дней, а целый городской фестиваль, посвященный китайскому Новому году, продлится до марта. В рамках фестиваля пройдут, в частности, деловые форумы, шахматные турниры и симфонические концерты - в онлайн-режиме.

"Этот яркий праздник символизирует нашу дружбу и открытость, взаимное доверие и уважение. <...> В этом году к петербургским зрителям присоединятся 20 тыс. жителей КНР, которые сейчас находятся в Санкт-Петербурге", - цитирует губернатора Александра Беглова ТАСС.

Говоря о петербургско-китайских отношениях, глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев напомнил, что в самый сложный период пандемии коронавируса город получил от азиатских партнеров средства индивидуальной защиты.

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