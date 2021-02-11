Лукашенко готов уйти от власти только в отсутствие протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, сделал несколько принципиальных заявлений, касающихся будущего страны и своего возможного ухода с должности, которую он занимает более 26 лет. Для того, чтобы уйти в отставку, ему необходимо отсутствие уличных протестных демонстраций и гарантии для своих сторонников, с головы которых "не должен упасть ни один волос", передает РИА "Новости".

По словам главы государства, в настоящее время Белоруссия переживает важнейший исторический момент, сравнимый по своей значимости во временем распада Советского Союза.

Ранее анонсировалось, что на Всебелорусском народном собрании учредят рабочую группу, которая примется за проект новой Конституции. Сегодня, 11 февраля, Лукашенко объявил, что референдум по проекту новой Конституции состоится в начале 2022 года.

Напомним, что с прошлого лета между Лукашенко и сотнями тысяч его сограждан тянется политическое противостояние. Последние считают, что он подделал результаты выборов, а также осуждают репрессии в отношении рядовых протестующих и оппозиционеров, которые либо вынужденно эмигрировали, либо оказались в заключении.