Выездные бригады вакцинируют ослабленных петербуржцев, живущих в соцучреждениях

В Петербурге стартовала вакцинация от коронавируса граждан, которые постоянно находятся в социальных учреждениях и по состоянию здоровья не могут их покинуть. Ранее вакцинировали только тех обитателей интернатов, которых можно было отвезти в прививочный пункт, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по социальной политике. В общем и целом, всего к сегодняшнему дню прививку от COVID-19 сделали 298 подопечным и 686 сотрудникам соцучреждений, подведомственных комитету.

"В наших учреждениях проживают люди с множеством заболеваний, поэтому медицинские работники в постоянном режиме наблюдают за их самочувствием, знают о противопоказаниях. Это касается и вакцинации. Поэтому прививочная кампания проходит максимально бережно", - заверил председатель комитета Александр Ржаненков.

Накануне в Петербург прибыло еще 62,9 тысяч доз вакцины "Спутник V". Привились ей 126 тысяч горожан, из них 27 тысяч прошли процедуру целиком. Для этой цели во всех районах оборудовали 111 специальных пунктов, и их число будет увеличиваться.

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