РИА "Новости": На уличных акциях в России могут готовиться теракты

Компетентные источники РИА "Новости" в силовых структурах утверждают, что террористические организации якобы могут готовить исполнителей для совершения преступлений на ближайших протестных акциях в разных городах России.

"В этих целях лидерами террористических формирований "Джейш Мухаджирин валь Ансар", "Джамаат Таухид валь Джихад"*, "Аджанд аль Кавказ" и других структурно находящихся в ХТШ* ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах", - приводится рассказ собеседника агентства.

В немного видоизмененном варианте ту же информацию от анонимных силовиков ретранслирует ТАСС. При этом ни в одном из правоохранительных ведомств информация пока официально не комментируется.

Отметим, что несанкционированные акции протеста после долгого перерыва прокатились по России в конце января и начале февраля. С каждым разом они подавлялись полицией и ОМОНом все жестче. Высокопоставленные чиновники действия силовиков одобряют, отказывая участникам митингов и шествий в выходе на несогласованные демонстрации.

* Организации принзаны террористическими, их деятельность запрещена в РФ