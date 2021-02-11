"Сочная банальная диктатура": Невзоров поставил РФ "политический диагноз"

Публицист Александр Невзоров, комментируя правовые последствия несанкционированных акций протеста, заметил, что пессимизм и фрустрация оппозиционно настроенных граждан и политических деятелей вызваны всего лишь их неправильной постановкой "диагноза" стране. Россияне, по его наблюдению, расстраиваются, видя несоответствие между происходящим в России и демократией, тогда как демократия, уверяет Невзоров, никак с Россией не связана и исторически не имеет к ней отношения. Если же относиться к сегодняшнему политическому режиму как к полноценной диктатуре и называть его так же, то, полагает публицист, можно не испытывать сильного разочарования и при этом не ошибаться в терминах.

"Я произнес это слово – и всё стало на свои места, всё перестало быть загадкой, всё сразу сошлось: и 400 тысяч карателей, и бесконечные аресты и цензура, и пропагандончики, и синие трусы, и режиссер Богомолов со своим холуйским ясновидением, который, вероятно, репетирует роль Ванги, разрушительницы и поедательницы Европы. И действительно, это совершенно сочная нормальная банальная диктатура. Вот мы взяли и выяснили: мы действительно в ней находимся. Мы не заметили, как в нее пришли", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

Главный минус такого типа политического режима для Невзорова в том, что мини-диктаторами в нем становятся начальники на всех уровнях власти, включая полицейского на улице. Однако несомненный плюс для себя радиоведущий обнаруживает в такой общественной формации тоже: парадоксальным образом она обессмысливает любой страх за собственную судьбу.

"Ты можешь говорить любые благонамеренные речи – придут. Ты можешь быть мертвецом – и тебе через Анубиса передадут в царство мертвых повестку. Ты можешь быть глухонемым – и тебя все равно осудят за скандирование лозунгов. То есть, бояться бесполезно. <...> И вот это бесстрашие приводит к аннуляции диктатуры, потому что этот яд диктатуры – он прекрасен в себе, он содержит еще и противоядие", - заключил публицист.