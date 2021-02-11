Власти Архангельской области хотят продлить региональную трассу до Финляндии

Трассу, которая соединит Онегу и Архангельскую область, решили продлить до границы с Финляндией: магистраль Архангельск - Онега - Костомукша свяжет также Россию с городом Вартиус, расположенным на территории соседнего государства, оповестил глава Поморья Александр Цыбульский.

"Проект интересен и России, и Финляндии. Сейчас перед "Архангельскавтодором" стоит задача получить технико-экономическое обоснование создания этого трансграничного направления", - рассказал о будущих задачах губернатор.

Магистраль до российско-финской границы будет реализована в рамках проекта "Северная ось (Barents Link)". Также в рамках данного проекта построят дорогу от Архангельска до Нарьян-Мара.

"В реалистичность этой идеи мало кто верит в силу того, что о ней говорили не один год, да и, наверное, не одно десятилетие. Но всерьёз, с чётким обоснованием и расчётами, никто не занимался", - считает Цыбульский.

Пока что поморские власти определяются с подрядчиком, который займётся составлением технико-экономического обоснования проекта.