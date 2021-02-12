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10:12

Новым главой Пенсионного фонда назначен Андрей Кигим

фото ЗакС политика Новым главой Пенсионного фонда назначен Андрей Кигим

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил Андрея Кигима в должности нового руководителя Пенсионного фонда России, информирует "Коммерсант".

Кигим ранее являлся начальником Фонда социального страхования (ФСС). На этом посту он трудился в течение последних восьми лет. До этих пор дважды был переизбран президентом Всероссийского союза страховщиков, руководил Национальным союзом страховщиков ответственности и Российским союзом автостраховщиков.

Предыдущий глава ПФР Максим Топилин был освобожден от должности накануне, 11 февраля, продержавшись на посту чуть более года.

Днём ранее источники "Коммерсанта" сообщали, что чиновник не прижился в правительстве Мишустина, которое было сформировано в январе 2020 года. Другой источник предположил, что отставка связана с планирующейся реформой, предполагающей слияние социальных фондов, в том числе ПФР, при этом на место главы будущей структуры Топилин, с точки зрения руководства РФ, не подходит.

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