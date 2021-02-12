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12:33

"Тьфу-тьфу, отменное здоровье": Песков – о планах Путина на вакцинацию от коронавируса

фото ЗакС политика "Тьфу-тьфу, отменное здоровье": Песков – о планах Путина на вакцинацию от коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина отменное здоровье, и прививки нужны для его поддержания, передает ТАСС.

"У президента, тьфу-тьфу, отменное здоровье, а как раз прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Это все, что я вам могу сказать", - отметил Песков.

Накануне спецкорреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников сообщал, что Путин может привиться от коронавируса в конце лета или начале осени. По словам Колесникова, на встрече с руководителями российских СМИ Путин говорил, что у него в планах есть прививки от гриппа и пневмококка.

Песков, комментируя эту информацию, заявил, что она была "неправильно изложена" Колесниковым, и Путин говорил " и о других возможностях", передает РИА "Новости".

"Президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение сделать себе прививку", - заключил представитель Кремля.

Отметим, Путина уже не раз спрашивали, собирается ли он делать прививку от коронавируса. На пресс-конференции в декабре Путин говорил, что пока не вакцинируется из-за того, что препарат еще не одобрен для лиц его возрастной категории. В конце 2020 года Песков сообщил, что Путин намерен привиться в скором времени.

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