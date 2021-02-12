Главу иркутского штаба Навального осудили условно по делу о нападении на активистку НОД

В Иркутске суд назначил два года восемь месяцев условного срока координатору местного штаба Алексея Навального Сергею Беспалову в рамках дела о причинении средней тяжести здоровья (ст. 112 УК), передает "Сибирь. МБХ медиа".

Активисту также частично ограничили свободу, запретив ему запрещено изменять место жительства и посещать массовые мероприятия.

Беспалов стал фигурантом уголовного дела после заявления активистки Национально-освободительного движения Ирины Радзиевской, обвинившей активиста в избиении.

Во время съемок в апреле 2020 года, которые проводил иркутский штаб Навального, к съемочной группе подошла Радзиевская и стала оскорблять Беспалова. Произошла небольшая потасовка, в ходе которой он схватил её за руку и вырвал у неё телефон. "Навальнист" подчеркивал, что на видеозаписи отлично виден момент его прикосновения к оппоненту и что таким образом невозможно повредить руку. Однако обвиняют его именно в намеренном нанесении травмы.