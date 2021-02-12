Прокуратура через суд добилась ремонта ДК Кирова на Васильевском острове

Прокуратура направила обращение в суд, требуя в принудительном порядке отремонтировать объект культурного наследия федерального значения Дворец культуры имени Кирова на Васильевском острове, информирует пресс-служба ведомства.

Некоторое время назад в адрес руководства ООО "ДК Кирова" надзорный орган уже вносил представление об устранении нарушений, однако организация так и не озаботилась данной проблемой.

В итоге прокуратура вынуждена была подать жалобу в суд, настаивая на том, чтобы руководство ООО "ДК Кирова" подготовило документацию по реставрации дома-памятника.

Кроме того, организации предписано демонтировать самовольно размещенные на фасаде здания кондиционеры, рекламные вывески и плакаты. Суд счёл исковые требования прокуратуры резонными. Процесс исполнения находится на контроле районного подразделения ведомства.