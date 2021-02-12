Федеральным театрам и циркам в Петербурге разрешили заполнять залы на 75%

Глава Минкультуры Ольга Любимова подписала приказ, согласно которому максимальная заполняемость федеральных театров, цирков и концертных площадок в Петербурге увеличивается до 75%, передает "Интерфакс".

Любимова отметила, что "санитарно-эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге позволяет постепенно ослаблять ограничения". По ее мнению, увеличение числа зрителей в учреждениях культуры "окажет значительную поддержку институциям" и "положительно повлияет на эмоциональное состояние зрителей, которые с нетерпением ждут возвращения к полноценной жизни".

Ранее Смольный смягчил некоторые другие "коронавирусные" меры. С 12 февраля в Петербурге возобновляется работа фуд-кортов, до 75% увеличилась заполняемость кинотеатров, театров, концертных залов, спортивных и физкультурных мероприятий.