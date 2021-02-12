18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:56

Привитые от коронавируса вакциной "Спутник V" могут стать донорами плазмы для пациентов с COVID-19

фото ЗакС политика Привитые от коронавируса вакциной "Спутник V" могут стать донорами плазмы для пациентов с COVID-19

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что уровень антител у привитых вакциной "Спутник V" от коронавируса позволяет им быть донорами плазмы.

"Уровень протективных антител, а у нас, как вы понимаете, есть возможность померить уровень протективных антител у себя в крови, соответствует тому, который позволяет нам всем быть донорами. То есть уровень антител очень высокий", - приводит слова Гинцбурга ТАСС.

По словам Гинцбурга, экспериментально доказанная продолжительность действия вакцины "Спутник V" составляет "порядка девяти месяцев, немного более".

Вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса: о ее регистрации объявили в августе 2020 года. С января 2021-го в России началась массовая вакцинация от коронавируса.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:54 Депутат ЗакСа Михаил Амосов вылечился от коронавируса

19:26 Апелляция по замене Навальному условного срока на реальный назначена на 20 февраля

19:07 Смольный хочет продлить социальные выплаты работающим с COVID-19 медработникам

18:57 Росмолодежь хочет провести флешмоб "Россия – страна любви" после анонса акции с фонариками

18:53 Словения открывает границы для россиян с отрицательным тестом на COVID-19

18:36 "Единая Россия" намерена бороться с проявлениями коррупции в молодежной среде

18:31 Эксперт-лингвист сочла оскорблением ветерана комментарий Навального о ролике за поправки в Конституцию

18:26 "Скребутся в дверь": Силовики приходят к участникам "санитарного дела" в преддверии акции 14 февраля

17:57 СК завершил расследование дела о халатности при разливе топлива в Норильске

17:48 Смольный проведёт сразу два флешмоба в честь 14 февраля: один совпадает с акцией сторонников Навального

17:35 МВД заявило о непричастности к решению о перекрытии центра Петербурга в выходные

17:31 Роскомнадзор требует от СМИ удалять материалы, связанные с флешмобом с фонариками

17:15 Томских "навальнистов" предупредили о незаконности флешмоба с фонариками

16:51 "Требую прекратить беспредел": Мужчину с мегафоном сняли с дерева у суда, где рассматривают дело Навального

16:27 Омбудсмен просит Беглова покрыть медикам задолженности по COVID-выплатам

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru