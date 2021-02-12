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16:51

"Требую прекратить беспредел": Мужчину с мегафоном сняли с дерева у суда, где рассматривают дело Навального

фото ЗакС политика "Требую прекратить беспредел": Мужчину с мегафоном сняли с дерева у суда, где рассматривают дело Навального

Возле здания столичного Бабушкинского райсуда, где в этим минуты идёт рассмотрение дела о клевете на ветерана, возбужденное в отношении Алексея Навального, задержали двух человек, извещает "ОВД-Инфо".

В автозак отправили мужчину, устроившего небольшой перфоманс напротив здания судебной инстанции: он забрался на дерево с мегафоном в руках и скандировал оттуда лозунги о правах и свободах человека, параллельно требуя прекращения "абсурдного дела" против Навального.

"Хватит использовать административный ресурс. Требую прекратить этот безумный судебный беспредел!" - вещал с ветвей активист.

Второй задержанный - главный редактор RusNews Сергей Айнбиндер, который вел видеосъемку действий демонстранта.

Обоих мужчин увезли в ОВД "Лосиноостровский", с возмущённым активистом в отдельном кабинете беседуют сотрудники Центра "Э".

Сейчас в суде прокурор зачитывает выдержки из нескольких томов дела о заслугах ветерана Игната Артеменко, которого политик якобы оскорбил, чем вызывает недоумение как у самого Навального, так и у стороны защиты: участники не понимают, каким образом детали жизни пожилого человека относятся к процессу.

Дело о клевете на Навального завели в середине июня 2020 года из-за нелестного комментария в Twitter к видеоролику, участники которого агитировали за принятие поправок в Конституцию. Артеменко снимался в этом ролике, его внук позже заявил, что Навальный оскорбил его деда.

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