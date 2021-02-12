Словения открывает границы для россиян с отрицательным тестом на COVID-19

Начиная с 13 февраля Словения открывает свои границы для граждан Шенгенского союза и некоторых въезжающих в страну из "красной зоны" - в том числе, России. При этом россиян будут пускать на территорию государства только при наличии отрицательного ПЦР-теста или по прошествии 10-дневного карантина.

Также Словения позволит въехать гражданам, переболевшим коронавирусной инфекцией. Для этого потребуется предъявить справку с положительным результатом теста на COVID, который был сделан не позднее, чем за 21 день до поездки и не ранее, чем за полгода. Примечательно, но европейская страна согласна пропускать на свою территорию только лиц, привитых антиковидными препаратами от Biontech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Пока что указ действует до 19 февраля, однако власти могут пролонгировать срок его действия в случае, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится. При этом в Ассоциации туроператоров заявили, что словенские визы для жителей России пока не выдаются. Сроки возобновления выдачи виз неизвестны. При этом "Аэрофлот" уже открыл продажу билетов в Любляну. Рейсы запланированы раз в неделю.