"Дискредитация звериной серьезности власти": Шнуров иронично поддержал запрет на мат в соцсетях

Генеральный продюсер телеканала RTVi, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в эфире телеканала "Россия 1" с иронией поддержал закон о запрете на нецензурную лексику в соцсетях.

По словам Шнурова, запреты, которые "нереально исполнить", "играют на дискредитацию звериной серьезности власти", и поэтому он за подобный законопроект. Он отметил, что еще никому из властей, "ни монархам, ни большевикам" не удалось вывести мат из употребления в русском языке, и это "вряд ли под сил нынешним законотворцам".

Шнуров считает, что если общество и костноязычно, то проблема здесь не в мате, а в культуре речи как таковой. По его мнению, подобные процессы не регулируются законами, и здесь вопрос в общественном сознании и воспитании.

С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому соцсети обязаны удалять посты с нецензурной лексикой пользователей. РБК со ссылкой на подсчеты "Медиалогии" сообщал, что за первые дни действия поправок мата в соцсетях стало только больше.

Одним из авторов поправок был депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он вступил со Шнуровым в поэтическую перепалку, в которой заявил, что "Слаще всяческой "капусты" Шнуру пять бранных "матюков"".

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру