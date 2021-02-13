18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:31

Минстрой разработал правила строительства приютов для животных

фото ЗакС политика Минстрой разработал правила строительства приютов для животных

Министерство строительства разработало свод правил, который устанавливает нормативные требования к проектированию и строительству приютов для животных, сообщили в ведомстве.

В Минстрое заявили, что этот свод правил позволит определить нужные параметры территорий, выделяемых под приюты, и обеспечит выполнение обязательных требований при проектировании.

Так, максимальное количество животных в приюте, согласно этим правилам, должно не превышать 300, с учетом требований к планировке вольеров, обязательному наличию лечебной зоны и другое. Для размещения более 300 животных земельные участки, на которых расположены павильоны с вольерами для содержания собак, должны иметь между собой зооветеринарный разрыв — 60 метров.

Также документ классифицирует приюты по принадлежности: государственные, муниципальные и частные; по типу содержания (отдельно для собак или кошек и смешанного типа); по строительным характеристикам зданий и сооружений (капитальные здания, временные, модульные здания, в том числе из сборно-разборных конструкций). Предусматривают правила и технологические и планировочные параметры зданий и сооружений, в них даны приемы компоновки вольеров и павильонов для содержания собак и кошек.

Ранее стало известно, что Минприроды разрабатывает проект сети приютов для безнадзорных животных, финансирование для которых будет выделяться из федерального бюджета.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

12 февраля, 20:30 "Дискредитация звериной серьезности власти": Шнуров иронично поддержал запрет на мат в соцсетях

12 февраля, 17:35 МВД заявило о непричастности к решению о перекрытии центра Петербурга в выходные

12 февраля, 14:38 Правительство выделит Петербургу 760 млн рублей на выкуп двух детсадов

12 февраля, 14:02 Прокуратура через суд добилась ремонта ДК Кирова на Васильевском острове

12 февраля, 13:42 Сотни петербуржцев отправились на работу на велосипедах, невзирая на мороз

12 февраля, 12:33 Главу иркутского штаба Навального осудили условно по делу о нападении на активистку НОД

12 февраля, 11:31 Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже ценных черепов из петербургского НИИ

12 февраля, 10:12 Новым главой Пенсионного фонда назначен Андрей Кигим

11 февраля, 18:51 Власти Архангельской области хотят продлить региональную трассу до Финляндии

11 февраля, 16:59 В российских школах может появиться пособие по истории России под редакцией Мединского


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
10:58 В России выявили менее 15 тысяч случаев COVID-19 за сутки, в Петербурге — 1 130

10:31 Минстрой разработал правила строительства приютов для животных

12 февраля, 21:00 Полиция пригрозила журналисту Веснину делом о клевете из-за рассказа о съеденной еде для задержанных

12 февраля, 20:50 Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложено до 16 февраля

12 февраля, 20:30 "Дискредитация звериной серьезности власти": Шнуров иронично поддержал запрет на мат в соцсетях

12 февраля, 19:54 Депутат ЗакСа Михаил Амосов вылечился от коронавируса

12 февраля, 19:26 Апелляция по замене Навальному условного срока на реальный назначена на 20 февраля

12 февраля, 19:07 Смольный хочет продлить социальные выплаты работающим с COVID-19 медработникам

12 февраля, 18:57 Росмолодежь хочет провести флешмоб "Россия – страна любви" после анонса акции с фонариками

12 февраля, 18:53 Словения открывает границы для россиян с отрицательным тестом на COVID-19

12 февраля, 18:36 "Единая Россия" намерена бороться с проявлениями коррупции в молодежной среде

12 февраля, 18:31 Эксперт-лингвист сочла оскорблением ветерана комментарий Навального о ролике за поправки в Конституцию

12 февраля, 18:26 "Скребутся в дверь": Силовики приходят к участникам "санитарного дела" в преддверии акции 14 февраля

12 февраля, 17:57 СК завершил расследование дела о халатности при разливе топлива в Норильске

12 февраля, 17:48 Смольный проведёт сразу два флешмоба в честь 14 февраля: один совпадает с акцией сторонников Навального

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru