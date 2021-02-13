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10:58

В России выявили менее 15 тысяч случаев COVID-19 за сутки, в Петербурге — 1 130

фото ЗакС политика В России выявили менее 15 тысяч случаев COVID-19 за сутки, в Петербурге — 1 130

В России за последние сутки выявлен 14 861 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за время эпидемии зафиксировано 4 057 968 подтвержденных случаев заболевания. Умерли, по официальным данным, 79 696 пациентов с коронавирусом, 502 случая добавили в статистику за прошедший день.

В Петербурге за сутки число заболевших увеличилось на 1 130 человек. По данным штаба, с марта 2020 года зафиксировано 352 004 случаев COVID-19, из них в 75 435 пациенты продолжают лечение. Еще 52 смерти признаны связанными с коронавирусом, всего известно о 10 408 умерших от болезни петербуржцев.

В Москве, где больше всего заболевших, за последний день выявили 1 963 новых случаев. В Подмосковье – 884.

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