18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:48

"Испугались, конечно сильно": Пара с собаками рассказала о задержании после решения суда по Навальному

фото ЗакС политика "Испугались, конечно сильно": Пара с собаками рассказала о задержании после решения суда по Навальному

Петербуржцы Иван и Анна в разговоре с "Медиазоной" рассказали, как их задержали на Невском проспекте с двумя собаками вечером 2 февраля, когда горожане вышли на стихийную акцию в поддержку Алексея Навального.

По словам Анны, они с Иваном в тот день гуляли по Невскому проспекту и наблюдали, "как людей утаскивают пачками". После задержания собаки провели с хозяевами в автозаке и отделе полиции пять часов. Анна рассказала, что полицейские игнорировали любые их просьбы, вывести собак на прогулку удалось лишь один раз, когда задержанных перевозили из одного отдела полиции в другой. По ее словам, собаки "испугались, конечно, сильно".

Полицейские предлагали оставить собак им, пока их хозяева будут за решеткой, но Анна и Иван отказались. Они нашли друга, который приехал в отдел полиции к пяти утра.

"Миу и Фрау Какао у друга до следующего дня и жили. В целом, я до сих пор не понимаю, как можно задерживать мирных людей с собаками, это прецедент", - сказала Анна.

Напомним, петербуржцев с двумя собаками задержали у Гостиного двора 2 февраля в тот момент, когда они говорили с журналистами о своем отношении к решению суда по Навальному: они оказались одними из более чем 200 задержанных в тот вечер. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:38 Навальный призвал Совет Европы принудить власти России к исполнению решений ЕСПЧ

12 февраля, 20:50 Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложено до 16 февраля

12 февраля, 19:26 Апелляция по замене Навальному условного срока на реальный назначена на 20 февраля

12 февраля, 18:57 Росмолодежь хочет провести флешмоб "Россия – страна любви" после анонса акции с фонариками

12 февраля, 18:31 Эксперт-лингвист сочла оскорблением ветерана комментарий Навального о ролике за поправки в Конституцию

12 февраля, 18:26 "Скребутся в дверь": Силовики приходят к участникам "санитарного дела" в преддверии акции 14 февраля

12 февраля, 17:31 Роскомнадзор требует от СМИ удалять материалы, связанные с флешмобом с фонариками

12 февраля, 17:15 Томских "навальнистов" предупредили о незаконности флешмоба с фонариками

12 февраля, 16:51 "Требую прекратить беспредел": Мужчину с мегафоном сняли с дерева у суда, где рассматривают дело Навального

11 февраля, 14:20 СК и Генпрокуратура предостерегли от участия в акциях перед оппозиционным флешмобом с фонариками


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:38 Навальный призвал Совет Европы принудить власти России к исполнению решений ЕСПЧ

15:27 Глава МИД Финляндии допустил открытие границы с Россией не раньше лета

14:34 Глава Минпросвещения назвал ситуацию с COVID-19 в школах непростой, но контролируемой

13:22 Полиция начала проверку по обращениям СЖ о задержаниях журналистов на акциях протеста в Петербурге

12:30 Штаб Навального в Челябинске узнал об обысках в офисе, работая на удаленке

11:48 "Испугались, конечно сильно": Пара с собаками рассказала о задержании после решения суда по Навальному

10:58 В России выявили менее 15 тысяч случаев COVID-19 за сутки, в Петербурге — 1 130

10:31 Минстрой разработал правила строительства приютов для животных

12 февраля, 21:00 Полиция пригрозила журналисту Веснину делом о клевете из-за рассказа о съеденной еде для задержанных

12 февраля, 20:50 Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложено до 16 февраля

12 февраля, 20:30 "Дискредитация звериной серьезности власти": Шнуров иронично поддержал запрет на мат в соцсетях

12 февраля, 19:54 Депутат ЗакСа Михаил Амосов вылечился от коронавируса

12 февраля, 19:26 Апелляция по замене Навальному условного срока на реальный назначена на 20 февраля

12 февраля, 19:07 Смольный хочет продлить социальные выплаты работающим с COVID-19 медработникам

12 февраля, 18:57 Росмолодежь хочет провести флешмоб "Россия – страна любви" после анонса акции с фонариками

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru