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15:25

"Цепью солидарности" с политзэками в Москве вместо полиции заинтересовалось НОД

фото ЗакС политика "Цепью солидарности" с политзэками в Москве вместо полиции заинтересовалось НОД

В центре Москвы более 300 женщин встали в "цепь солидарности", протестуя против политического преследования представительниц слабого пола в России. Полицейские никак не мешают происходящему.

В контакт с протестующими вступили как и молодые люди, угощавшие их горячим чаем, так и представители прокремлевских организаций SERB и НОД, известные своими провокациями в адрес оппозиционеров. "Нодовцы", в частности, изобразили из себя солдат НАТО, держа в руках игрушечные автоматы, и разбрасывали бутафорские доллары.

Впрочем, провокации не носят критичный характер, мероприятие проходит мирно.

Еще более спокойно аналогичная акция прошла в Петербурге у мемориала жертвам политических репрессий, собравшая более 80 участниц.

Фотография: Telegram-канал "Открытка"

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