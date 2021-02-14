Латынина: А если Волков призовет бегать по утрам, будут ли арестованы все бегающие?

Публицист Юлия Латынина вслед за многими другими комментаторами сочла, что российская власть своими предостережениями добавила значимости и популярности несанкционированному флешмобу сторонников Алексея Навального, который они собрались провести 14 февраля: "в результате такой реакции акция удалась, еще не начавшись". При этом предупреждения от силовых структур ей представляются несоразмерными той опасности, которую акция могла бы в себе таить. Еще более абсурдно для нее выглядят инициативы на местах, исходящие уже не от силовиков. Среди прочего, Латынина имеет в виду поведение администрации Брянского госуниверситета.

"Там, действительно, запретили в общежитии 14 февраля пользоваться фонариками, а также другими видами осветительных устройств. Мне просто страшно подумать, что теперь будет, когда, допустим, в этом самом общежитии, где всё запретили, они вдруг попадут на китайский Новый год с фонарями. А что предстоит нам, если Волков в честь Навального призовет, например, бегать по утрам? Вот меня мучает вопрос, будут ли арестованы все бегающие?", - порассуждала она в авторской радиопрограмме.

Латынина также допускает, что в самом скором времени можно ожидать исчезновения из свободной продажи фонариков и криминализации обращения со спичками.