У Милонова возникли претензии к норвежским спортсменам

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов ответил скандинавским биатлонистам, считающим, что спортивные, "допинговые" санкции против России - чересчур мягкие и что право выступать в форме "Союза биатлонистов России" выглядит как недостаточное наказание. Единоросс припомнил критикам то, что их коллеги-лыжники массово болеют астмой и лечатся от нее, в чем он тоже усматривает возможность для незаконных манипуляций.

"Очень обидно, что норвежцы перестали использовать методы именно состязания. Русские биатлонисты мозолят им глаза, потому что они достойные для них соперники. Норвежец нынче обмельчал. Они уже не истинные викинги. Использовать допинг под видом лекарства от астмы — позор", - заявил он в интервью газете "Спорт-экспресс".

Помериться силами с россиянами он предлагает соперникам в более суровых условиях, нежели Словения, где в настоящее время проходит чемпионат.

"Нужно пригласить их в Сибирь. И без лекарства соревноваться. Только снег, медведи и биатлон. Тут и посмотрим, кто быстрее бегает", - сказал Милонов.

Напомним, что российским командам запрещено выступать под флагом РФ на международных турнирах до 16 декабря 2022 года, а самой стране - принимать крупные международные соревнования. Поводом для санкций стали подозрения в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни "предположительных негативных аналитических выводов".

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