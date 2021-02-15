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9:59

Суд отменил постановление о признании законным бездействия СК в связи с отравлением Навального

фото ЗакС политика Суд отменил постановление о признании законным бездействия СК в связи с отравлением Навального

Новосибирский областной суд решил отменить постановление Ленинского райсуда, который счёл законным бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК в связи с отравлением политика Алексея Навального, оповестил "МБХ медиа" начальник юридического отдела ФБК* Вячеслав Гимади.

"По закону дело будет направлено на новое рассмотрение в Ленинской районный суд. Теперь он не может второй раз признать, что бездействие СК было законным", - поделился юрист.

Напомним, 20 августа 2020 года ФБК обратился в СК с заявлением о необходимости возбуждения уголовного дела по статьям о покушении на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК). СК направил заявление для проверки в Западно-сибирское управление ведомства.

Навальный попал в берлинскую клинику "Шарите" в середине августа, где пробыл в коме более двух недель. Немецкие врачи установили, что его отравили боевым ядом из группы "Новичок". Российские официальные представители последовательно отрицают причастность РФ к инциденту, который Навальный считает покушением на свою жизнь. 

2 февраля Симоновский суд Москвы решил удовлетворить требование ФСИН о замене условного срока политику на реальный в 3,5 года. Ему зачли домашний арест, который Навальный отбывал по делу "Ив Роше" в 2014 году, и пока в колонии общего режима он проведет 2 года 8 месяцев.

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