Чеченский экс-прокурор взыскал с URA.RU 15 млн рублей из-за публикации об аварии с его участием

Судебные инстанции Чечни рассматривают дело о взыскании с уральского издания URA.RU беспрецедентной суммы в размере 15 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в отношении экс-прокурора Мурата Залзаева.

Районный суд республики уже одобрил иск бывшего работника прокуратуры в рамках дела о публикации издания о его участии в ДТП. Адвокаты "Ура.ру" подали апелляцию в Верховный суд Чечни, заседание которого состоится 18 февраля.

"Если решение [райсуда] устроит, эти деньги получит экс-прокурор Мурат Залзаев, сын экс-главы Пенсионного фонда республики, а в России появится новый инструмент борьбы со СМИ — закрытие через банкротство", - констатирует редакция издания.

В материале URA.RU рассказывается об аварии с участием Залзаева. В ДТП с участием двух автомобилей погибли два человека. Подготавливая публикацию, издание основывалось на данных Telegram-канала Mash и RT - причём, последнее в своей новости ссылалось на информацию Управления МЧС Чечни. При этом URA.RU не утверждало, что в аварии виноват Залзаев.

Следствие установило, Залзаев не является виновником аварии, однако сам он заявил, что из-за публикации уральского издания его вынудили уволиться из чеченской прокуратуры.