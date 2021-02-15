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11:10

В РФ подтвердили 14,2 тысяч новых случаев коронавируса, в Петербурге - 1093

фото ЗакС политика В РФ подтвердили 14,2 тысяч новых случаев коронавируса, в Петербурге - 1093

В России за прошедшие сутки зафиксировали 14 207 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 394, а сумели поправиться 13 935 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1818 новых больных, в Петербурге – 1093, в Подмосковье – 801. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1497 человек и скончалось 49.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.

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